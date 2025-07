Val Colvera, un nuovo ponte collegherà Maniago a Frisanco

Un investimento di 2 milioni e 500mila euro. A tanto ammonta la realizzazione del nuovo ponte che collegherà Maniago a Frisanco e, in particolare, alla frazione di Poffabro. L’attuale manufatto è interdetto al traffico pesante dall’inizio dell’anno: la soluzione viaria alternativa predisposta da Edr Pordenone per raggiungere la valle sta funzionando. E sarà la stessa viabilità alternativa a garantire il passaggio del traffico sia pesante che leggero durante il periodo dei lavori per la costruzione del nuovo ponte.

La soluzione, per la Val Colvera, è stata discussa oggi in Prefettura. I lavori potranno essere avviati verso la metà del prossimo anno.

Al tavolo prefettizio è stato affrontato anche il tema legato alla sistemazione e alla riapertura della strada della Pala Barzana (chiusa a causa di frane da quasi un anno) che collega Frisanco ad Andresis, costituendo un importante asse viario, anche di valenza turistica, per il collegamento tra Val Colvera e Valcellina.