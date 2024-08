Val Resia: cacciatore trovato senza vita a quota 1000 metri

Fabrizio Di Lenardo, 65 anni, è stato trovato morto nel pomeriggio di giovedì 22 agosto in Val Resia, a quota 1000 metri in località Jama, non lontano da alcuni stavoli. Il corpo è stato avvistato da alcuni escursionisti che hanno immediatamente avvisato il numero di emergenza 112 e i volontari del soccorso alpino di Moggio Udinese. Di Lenardo, originario della valle ma residente a Udine, era in abbigliamento da caccia e aveva con sé un fucile. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso regionale e la guardia di finanza per il recupero della salma e la constatazione del decesso.