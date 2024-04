Val Tramontina senza medico, 300 firme presentate in Regione

Depositate in Consiglio regionale a Trieste, 300 firme raccolte attraverso una petizione con la quale i cittadini della Val Tramontina chiedono un medico di medicina generale che presti servizio negli ambulatori di Tramonti di Sotto e Sopra. Le sottoscrizioni sono state consegnate oggi al presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin dai promotori, accompagnati dai due sindaci di Tramonti e da alcuni consiglieri regionali. Dopo che il precedente medico è andato in pensione un anno fa – hanno spiegato – attualmente le visite sono gestite dall’Ambulatorio sperimentale di assistenza primaria collocato nel Comune di Meduno, a 15 chilometri di distanza. In Val Tramontina risiedono oltre 600 abitanti, per lo più anziani in condizioni di fragilità e disabilità croniche, che non hanno dimestichezza con la tecnologia informatica e hanno bisogno del confronto diretto con il loro medico. Bordin ha ascoltato le richieste e ha fatto sapere che la petizione sarà trasmessa alla III Commissione consiliare.