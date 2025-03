Valanga a Sella Nevea, si cercano eventuali dispersi

Una valanga si è abbattuta sui versanti del Monte Golovec oggi pomeriggio intorno alle 14.

Il personale del Soccorso alpino è impegnato nella ricerca di eventuali dispersi.

L’area della valanga è stata bonificata dai soccorritori della stazione di Cave del Predil che, dopo averla vista in diretta, hanno analizzato la zona con l’apparecchio di ricerca per sepolti in valanga Artva.

Da questo primo controllo non sono risultate presenze sotto la neve.

E’ in corso, comunque, una seconda bonifica.

Il personale del Soccorso alpino e un’unità cinofila da valanga, portate sul posto in elicottero, stanno passando al setaccio l’area.

Sono stati attivati anche i militari della Guardia di Finanza.