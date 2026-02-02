Valanga a Casera Razzo, Carlo Notari trovato sotto un metro e mezzo di neve

Sarà eseguita molto probabilmente oggi l’ispezione cadaverica sul corpo di Carlo Notari, il vigile del fuoco di 29 anni travolto ieri da una valanga in zona Casera Razzo, al confine con il Veneto. Secondo una prima valutazione sanitaria, il decesso sarebbe stato causato dai gravi traumi riportati e non dall’assideramento.

Il corpo del giovane è stato ritrovato senza vita dopo circa quattro ore di ricerche, sepolto sotto oltre un metro e mezzo di neve. Le operazioni si sono concluse intorno alle 18, dopo lunghi e ripetuti sondaggi effettuati dai soccorritori, resi particolarmente complessi dalla profondità del seppellimento e dalle condizioni del terreno.

Proseguono intanto gli accertamenti della Guardia di Finanza, che nelle ore successive alla tragedia ha sentito alcune persone, tra cui l’amico che era con lui al momento dell’incidente, ma che si trovava più in basso sul pendio. L’uomo, rimasto illeso, ha dato immediatamente l’allarme al Nue112 dopo aver visto il distacco della valanga e aver perso di vista il compagno, tentando anche una prima ricerca con l’ARTVA, il dispositivo elettronico per la localizzazione delle persone travolte dalle slavine.

Notari aveva con sé l’apparecchio di autosoccorso, ma a lungo non è stato possibile intercettarne il segnale, circostanza che ha reso ancora più difficili le operazioni di localizzazione del disperso.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 di domenica 1 febbraio sul Monte Tiarfin, a circa 1.800 metri di quota, su un versante nord sopra Casera Tragonia, non lontano dal Col Merende e da Forcella Tragonia. Il giovane vigile del fuoco stava risalendo il pendio quando, durante un tratto in traverso, si è staccato improvvisamente lo strato di neve recente, spesso in media circa 80 centimetri.

Alle operazioni di soccorso hanno preso parte una cinquantina di persone tra Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza, con il supporto di tre unità cinofile da valanga e di più elicotteri. Un intervento reso tempestivo anche dalla presenza in zona di squadre del Soccorso Alpino impegnate in un’esercitazione.

Carlo Notari, nato a Bologna e residente a Trieste, era entrato in servizio al Comando dei Vigili del Fuoco del capoluogo giuliano alla fine di ottobre. Profondo il cordoglio del Corpo nazionale, che in una nota ha espresso la propria vicinanza ai familiari, «stringendosi attorno a loro nel dolore per la tragica perdita».