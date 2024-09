Valanghe: la Julia monitora il pericolo insieme alla Protezione civile

A Palmanova è stato siglato un importante accordo tra la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia e la Brigata alpina Julia per rafforzare il monitoraggio del rischio valanghe in regione. Il protocollo, della durata di cinque anni, prevede una stretta collaborazione tecnico-scientifica per migliorare la valutazione del pericolo nelle zone montane della regione.

L’intesa punta a incrementare la conoscenza condivisa sul rischio valanghe, un tema che, secondo l’assessore alla Protezione civile Riccardo Riccardi, è sempre più rilevante a causa dei cambiamenti climatici. “Il rischio valanghe è in aumento, ed è fondamentale unire le forze per garantire la sicurezza della popolazione”, ha dichiarato Riccardi. “Questo protocollo rafforza una collaborazione consolidata nel tempo con la Brigata alpina Julia, alla quale il Friuli Venezia Giulia è storicamente legato”.

Il protocollo prevede la condivisione di dati meteorologici e nivologici, lo sviluppo di nuovi metodi per testare la stabilità del manto nevoso e l’aggiornamento delle tecniche di ricerca e soccorso in caso di emergenza. Saranno inoltre organizzati sopralluoghi per potenziare la rete regionale di monitoraggio e attività formative rivolte sia agli operatori sia alla popolazione.

Questo accordo rappresenta un passo avanti fondamentale nella prevenzione del rischio valanghe, garantendo una maggiore sicurezza per chi vive e frequenta le aree montane del Friuli Venezia Giulia.