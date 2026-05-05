Valditara a Venzone, dal Friuli insegnamento per l’Italia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono le parole pronunciate stamani a Venzone dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, alla conclusione della quattro giorni di laboratori, dedicati al 50° anniversario del terremoto, che ha coinvolto 500 studenti provenienti da 40 istituti di tutta Italia, oltre quelli del Marinoni, del Magrini-Marchetti e degli istituti comprensivi di Trasaghis e Gemona. Al centro della residenza formativa nazionale, realizzata nel quadro di Scuola Futura con fondi Pnrr, la memoria di quanto accadde nel 1976 e la ricostruzione degli anni successivi.

Il ministro Valditara ha ricordato come molto si è investito sugli edifici scolastici friulani, soprattutto per l’adeguamento antisismico.