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Cronaca

Valditara a Venzone, dal Friuli insegnamento per l’Italia

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono le parole pronunciate stamani a Venzone dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, alla conclusione della quattro giorni di laboratori, dedicati al 50° anniversario del terremoto, che ha coinvolto 500 studenti provenienti da 40 istituti di tutta Italia, oltre quelli del Marinoni, del Magrini-Marchetti e degli istituti comprensivi di Trasaghis e Gemona. Al centro della residenza formativa nazionale, realizzata nel quadro di Scuola Futura con fondi Pnrr, la memoria di quanto accadde nel 1976 e la ricostruzione degli anni successivi.
Il ministro Valditara ha ricordato come molto si è investito sugli edifici scolastici friulani, soprattutto per l’adeguamento antisismico.

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Tappa Gemona-Piancavallo del Giro, alle 19.30 diretta da Venzone

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