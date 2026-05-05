Cronaca Valditara a Venzone, dal Friuli insegnamento per l’Italia Hubert Londero 5 Maggio 2026 Autore: Hubert Londero 5 Maggio 2026 0 venzone Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente 1000 morti e 100mila sfollati, poi la ricostruzione Potrebbe interessarti anche Il 6 maggio a Gemona anche la Premier Meloni oltre a Mattarella 30 Aprile 2026 “Psalms”, a Venzone e Villa Manin due concerti per 50esimo sisma 13 Aprile 2026 Gemona-Piancavallo, tappa del Giro che farà storia 28 Marzo 2026 Tappa Gemona-Piancavallo del Giro, alle 19.30 diretta da Venzone 27 Marzo 2026 Salvati tre escursionisti bloccati sopra Venzone 1 Marzo 2026 Alpini di Venzone primi nei test di combattimento e soccorso in quota 23 Settembre 2025