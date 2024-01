Valichi con la Slovenia: 145 mila mezzi controllati e 70 arresti dal 21 ottobre

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dal 21 ottobre a oggi sono 145 mila i mezzi controllati dalle forze di polizia sui confini del Friuli Venezia Giulia. Con l’introduzione di un presidio permanente, o almeno di quanto più vicino alla sospensione di Schengen visto che i valichi secondario non hanno un controllo fisso, le forze dell’ordine hanno intercettato l’arrivo di 1.500 persone irregolari, effettuato 70 arresti e quasi 900 respingimenti. I numeri fanno riferimento al periodo di avvio dei controlli, quindi il 21 ottobre, fino alla fine di dicembre. In questo periodo di festività in ogni caso è stata assicurata una sorta di flessibilità per evitare eccessive code e rallentamenti, il baco di prova sarà comunque il periodo dall’epifania in poi quando si chiuderanno le festività cristiane e a stretto giro quelle ortodosse con il natale previsto il 7 gennaio e il conseguente rientro di chi è tornato a casa nei balcani. La misura dei controlli ai valichi era stata introdotta dal governo italiano, e anche da quello Sloveno verso Croazia e Ungheria, a seguito di un allarme dei servizi segreti su possibile infiltrazioni di terroristi dopo lo scoppio del conflitto sulla Striscia di Gaza. Attualmente, per quanto riguarda l’Italia, il presidio sui valichi principali dovrebbe restare in vigore almeno fino al 21 gennaio, ma potrebbe essere prorogato ulteriormente, mentre la Slovenia ha annunciato l’intenzione di proseguire fino a giugno.