Valussi, arrivano i controlli: presidiata la strada scolastica

Dopo le segnalazioni di genitori e insegnanti, arrivano i primi controlli davanti alla scuola media Valussi di Udine. Questa mattina, in via Petrarca, tre agenti della Polizia locale sono intervenuti per far rispettare i divieti nella cosiddetta “strada scolastica”, finita al centro delle polemiche per la sosta selvaggia e i rischi per gli studenti.

I vigili hanno fatto spostare le auto parcheggiate irregolarmente e impedito ai genitori di fermarsi lungo la carreggiata ciclopedonale, spesso occupata negli orari di ingresso e uscita. Contestualmente è stato gestito anche il traffico, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza agli alunni. Un primo segnale concreto dopo le criticità segnalate nei giorni scorsi, in attesa di eventuali interventi strutturali richiesti dalle famiglie.