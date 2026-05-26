Valussi in sicurezza: arrivano i cordoli sulla strada scolastica

Dopo le proteste e i primi controlli della Polizia locale, in via Petrarca, a Udine, sono stati installati i primi cordoli per mettere in sicurezza la strada scolastica ciclopedonale davanti alla scuola media Valussi. L’intervento, iniziato in queste ore, proseguirà nei prossimi giorni con l’obiettivo di impedire l’accesso e la sosta irregolare delle auto davanti all’istituto.

L’avvio dei lavori arriva dopo le interlocuzioni sul tema tra i genitori e l’assessore comunale alla Viabilità, Ivano Marchiol.

La vicenda era emersa ad aprile, quando insegnanti e alcune mamme e papà avevano segnalato, anche a Telefriuli, diverse criticità legate alla viabilità: auto ferme nonostante i divieti, soste selvagge e situazioni considerate pericolose negli orari di entrata e uscita, con alcuni studenti che avevano rischiato di essere investiti.