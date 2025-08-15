Van con 5 bambini si ribalta in galleria, ferita una donna

Un incidente stradale ha interrotto il viaggio di una famiglia tedesca diretta in vacanza. Nelle prime ore di Ferragosto, poco prima delle 4 del mattino, un van Volkswagen si è ribaltato all’interno della galleria Zannier sull’autostrada A23, nel tratto tra Pontebba e Carnia.

A bordo del veicolo viaggiavano otto persone: tre adulti e cinque bambini. L’incidente, che fortunatamente non ha coinvolto altri mezzi, ha visto una delle donne adulte riportare delle ferite. I cinque bambini sono rimasti illesi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Tarvisio, il personale del SORES con un’ambulanza, l’elisoccorso e la polizia stradale. Dopo le prime cure, la donna ferita è stata trasportata in ospedale in ambulanza per ulteriori accertamenti.