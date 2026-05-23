Vandali a Laipacco, sassi contro i vetri delle auto: residenti in allarme

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cresce la preoccupazione a Laipacco, quartiere alla periferia est di Udine, dove negli ultimi giorni si sono verificati diversi episodi vandalici ai danni di auto parcheggiate in strada.

Nel mirino dei teppisti, ancora una volta, le vetture in sosta lungo via Buttrio. Nella notte tra mercoledì e giovedì è stata danneggiata una Ford C-Max, mentre nella serata di ieri è toccato a una Renault Austral. In entrambi i casi i proprietari hanno trovato i lunotti posteriori completamente distrutti. All’interno degli abitacoli sono stati rinvenuti i grossi sassi utilizzati per infrangere i cristalli. Nulla, però, è stato sottratto dai veicoli: un elemento che porta a ipotizzare un gesto vandalico più che un tentativo di furto. «Sembra il passatempo di qualche teppista notturno», racconta uno dei proprietari colpiti, convinto che le pietre possano provenire dal vicino cantiere lungo via Buttrio. Un parabrezza infranto è stato inoltre segnalato pochi giorni fa nella vicina via Marghera.

Le denunce sono state presentate ai carabinieri. Intanto cresce l’apprensione tra i residenti, mentre il Consiglio di quartiere chiede alle autorità un rafforzamento dei pattugliamenti notturni nella zona.