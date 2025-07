Vandali a scuola, danni e ingiurie alla “Lozer” di Pordenone

Scritte ingiuriose su muri, mobili e lavagne e gravi danni all’arredo sono stati causati da persone sconosciute che, la scorsa notte, sono entrate nella scuola “Lozer” di Torre a Pordenone.

Il sindaco, Alessandro Basso, parla di “un gesto vile e inaccettabile” contro “un luogo simbolo della crescita e dell’educazione, una parte viva della nostra comunità”.

L’assessore alla sicurezza, Elena Ceolin, ha invitato i responsabili “a presentarsi spontaneamente” alla Polizia Locale, che sta facendo le indagini per identificarli.

“Pordenone tutta, con l’Amministrazione in testa – hanno concluso Basso e Ceolin – non tollera e non tollererà simili episodi e per questo saremo fermi e inflessibili contrastando qualsivoglia forma di violenza e vandalismo”.