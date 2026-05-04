Vandali all’ex Bronx, la sicurezza diventa un caso politico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il danneggiamento di tre mezzi della pasticceria Peratoner, nell’area dell’ex Bronx di Pordenone, infiamma il fronte politico. Fausto Tomasello, segretario provinciale del Pd, attacca: “Dodici atti in un mese, la città è in balia di vandali e baby gang. Non bastano le promesse future, servono pattuglie e telecamere subito, specialmente ora che ci prepariamo a essere Capitale della Cultura».

L’assessore alla Sicurezza, Elena Ceolin, non ci sta e chiarisce i limiti d’intervento: “La videosorveglianza sarà estesa a tutta la città entro fine mandato sotto la regia della Prefettura. Tuttavia, il parcheggio del Centro Valle è privato: non possiamo installare telecamere in casa d’altri senza una convenzione a cui stiamo comunque lavorando».

L’amministrazione difende la linea attuale basata, in particolare, su un maggior impiego della polizia locale e degli steward urbani e su un nuovo sistema di illuminazione pubblica, oltre recupero strutturale delle aree degradate.

Mentre l’opposizione chiede risposte “immediate e non più rinviabili”, la giunta del sindaco Basso punta sul completamento dei piani di riqualificazione per restituire decoro al centro storico.