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Cronaca

Vandali all’ex Bronx, la sicurezza diventa un caso politico

Il Pd: "Città ostaggio di baby gang", l'assessore: "Più telecamere e presidio".
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il danneggiamento di tre mezzi della pasticceria Peratoner, nell’area dell’ex Bronx di Pordenone, infiamma il fronte politico. Fausto Tomasello, segretario provinciale del Pd, attacca: “Dodici atti in un mese, la città è in balia di vandali e baby gang. Non bastano le promesse future, servono pattuglie e telecamere subito, specialmente ora che ci prepariamo a essere Capitale della Cultura».

L’assessore alla Sicurezza, Elena Ceolin, non ci sta e chiarisce i limiti d’intervento: “La videosorveglianza sarà estesa a tutta la città entro fine mandato sotto la regia della Prefettura. Tuttavia, il parcheggio del Centro Valle è privato: non possiamo installare telecamere in casa d’altri senza una convenzione a cui stiamo comunque lavorando».

L’amministrazione difende la linea attuale basata, in particolare, su un maggior impiego della polizia locale e degli steward urbani e su un nuovo sistema di illuminazione pubblica, oltre recupero strutturale delle aree degradate.

Mentre l’opposizione chiede risposte “immediate e non più rinviabili”, la giunta del sindaco Basso punta sul completamento dei piani di riqualificazione per restituire decoro al centro storico.

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