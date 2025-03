Vandali all’Istituto Deganutti di Udine, svastiche sui registri e pc spariti

Estintori svuotati, svastiche sui registri scolastici, due pc portatili sottratti e arredi danneggiati. Questo il risultato di un raid compiuto da Ignoti nel fine settimana ai danni dell’Istituto Tecnico Economico Deganutti di Udine. Il furto con danneggiamento è stato scoperto solamente questa mattina, al rientro dei docenti e del personale Ata. Immeditata la chiamata ai carabinieri alla visione dei pavimenti invasi dalla schiuma bianca. Sul caso procedono i militari del Comando di Udine che purtroppo non potranno utilizzare filmati o immagini per l’identificazione dei responsabili, in quanto l’istituto scolastico è sprovvisto di un impianto di sorveglianza.

Un altro ingente furto, inoltre, si segnala a Mortegliano. Sabato 8 marzo, dopo aver manomesso un infisso, i ladri hanno portato via numerosi monili e preziosi, per svariate migliaia di euro.