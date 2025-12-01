Vandali in azione nell’Istituto Agrario di Pozzuolo del Friuli

Nuovo atto vandalico all’Istituto Professionale Agrario “Stefano Sabbatini” di Pozzuolo del Friuli. Dopo il fatto avvenuto tra l’8 e il 9 novembre, nel fine settimana alcuni vandali hanno nuovamente provocato un blackout nell’edificio di via delle Scuole. Manomettendo un dispositivo di sicurezza, gli ignoti hanno interrotto l’erogazione di energia elettrica all’istituto, che si occupa di formazione nei settori agroalimentare, agroindustriale ed enogastronomico.

Come già accaduto, diverse derrate alimentari conservate nei frigoriferi sono andate deteriorate. I danni sono in corso di quantificazione e sull’episodio sono in atto accertamenti per individuare i responsabili. La scoperta è stata fatta questa mattina, al rientro del personale scolastico. Sulle indagini sono impegnati i Carabinieri di Martignacco.