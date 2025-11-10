Vandali in azione nell’Istituto Agrario di Pozzuolo del Friuli

Approfittando della quiete domenicale, ignoti hanno manomesso la pulsantiera del sistema antincendio dell’Istituto Professionale Agrario “Stefano Sabbatini” di Pozzuolo del Friuli. Il gesto, probabilmente compiuto per noia o per gioco, ha provocato un blackout in tutto l’edificio di via delle Scuole, lasciando senza corrente l’intero complesso.

A causa dell’interruzione elettrica, sono andati in deperimento gli alimenti custoditi nei frigoriferi del laboratorio dell’istituto, che si occupa di formazione nei settori agro-alimentare, agro-industriale ed enogastronomico. I danni sono in corso di valutazione e sull’episodio sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili.