Vandalismi, l’ira del sindaco: “Atti vergognosi, ora pugno duro”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Annuncia il pugno duro il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso. Una risposta ferma agli episodi di degrado e vandalismo che, ormai da tempo, si registrano in città e in particolare in alcuni quartieri – soprattutto quello di Torre – dove i residenti devono fare i conti, sempre più spesso, con intemperanze di gruppetti di adolescenti.

Situazioni per le quali, più volte, è stato richiesto l’intervento di polizia locale e forze dell’ordine. Ma non sono soltanto i quartieri a preoccupare il primo cittadino. Degrado e vandalismi sono percepibili anche in alcuni parchi cittadini, al Bronx e nell’area della stazione delle corriere. Dove, tra l’altro, sono frequenti gli episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.