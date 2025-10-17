Vandalismi, San Giorgio in balia dei teppisti. Il sindaco: “Sono stufo”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Basta, sono stufo. In paese c’è un gruppo di teppisti che, da tempo, si diverte a prendere di mira ciò che è un bene pubblico o che, comunque, è a disposizione della collettività”. E’ arrabbiato il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pietro Del Frate, dopo l’ultimo vandalismo – in ordine di tempo – commesso nei giorni scorsi allo stadio Collavin. Lì sono stati incendiati gli imballaggi contenenti le strutture che avrebbero dovuto sostenere il nuovo tendone di copertura che avrebbe dovuto ospitare, domenica, la festa per il raggruppamento stagionale dei piccoli giocatori della Sangiorgina.

“Fortunatamente – commenta il primo cittadino – sono stati incendiati gli imballaggi contenenti i supporti in acciaio. Il danno c’è, quindi, ma non tutto è da buttare via”.

Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione locali, ai quali la società sportiva ha sporto querela. Per ora si procede contro ignoti ma gli accertamenti potrebbero portare anche ad individuare i responsabili di quell’incendio doloso.

Per il sindaco Del Frate non ci sono dubbi: “Siamo davanti ad un gruppetto di vandali che – afferma – aveva già colpito, in passato, palazzetto dello sport e scuola media. Ben venga il piano di potenziamento della videosorveglianza sul territorio comunale ma, come ben sappiamo, i tempi per installare nuove telecamere sono lunghi: oltre ai soldi, è necessario ricevere un sacco di autorizzazioni. Quello che intanto farò è chiedere maggiori controlli sul territorio, sia ai carabinieri che alla polizia locale”.