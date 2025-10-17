  • Aiello del Friuli
venerdì 17 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Inaugurato Linguaemundi: "15 milioni di europei parlano lingue minoritarie"
Vandalismi, San Giorgio in balia dei teppisti. Il sindaco: "Sono stufo"
Il Comitato pro Pal dopo il corteo di Udine: "Forza spropositata...
Ai domiciliari i due uomini arrestati durante gli scontri in piazza...
Badante trovata senza vita a Udine: indagini in corso
Tagliamento, Agricoltori mettono a disposizione i terreni per le casse
Scontri Udine, Roberti: i facinorosi sono coccolati dalla sinistra
Arrestati dopo gli scontri in piazza primo maggio, il Pm chiede...
Tagliamento: Pozzo-Martines (Pd), qual è la posizione della Regione?
Gli organizzatori dello 'Sciopero dei bambini' scrivono a Rosolen e Fedriga
Cronaca

Vandalismi, San Giorgio in balia dei teppisti. Il sindaco: "Sono stufo"

I teppisti, in precedenza, avevano preso di mira palasport e scuola media
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. "Basta, sono stufo. In paese c'è un gruppo di teppisti che, da tempo, si diverte a prendere di mira ciò che è un bene pubblico o che, comunque, è a disposizione della collettività". E' arrabbiato il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pietro Del Frate, dopo l'ultimo vandalismo – in ordine di tempo – commesso nei giorni scorsi allo stadio Collavin. Lì sono stati incendiati gli imballaggi contenenti le strutture che avrebbero dovuto sostenere il nuovo tendone di copertura che avrebbe dovuto ospitare, domenica, la festa per il raggruppamento stagionale dei piccoli giocatori della Sangiorgina.

"Fortunatamente – commenta il primo cittadino – sono stati incendiati gli imballaggi contenenti i supporti in acciaio. Il danno c'è, quindi, ma non tutto è da buttare via".

Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione locali, ai quali la società sportiva ha sporto querela. Per ora si procede contro ignoti ma gli accertamenti potrebbero portare anche ad individuare i responsabili di quell'incendio doloso.

Per il sindaco Del Frate non ci sono dubbi: "Siamo davanti ad un gruppetto di vandali che – afferma – aveva già colpito, in passato, palazzetto dello sport e scuola media. Ben venga il piano di potenziamento della videosorveglianza sul territorio comunale ma, come ben sappiamo, i tempi per installare nuove telecamere sono lunghi: oltre ai soldi, è necessario ricevere un sacco di autorizzazioni. Quello che intanto farò è chiedere maggiori controlli sul territorio, sia ai carabinieri che alla polizia locale".

