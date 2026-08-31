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Cronaca
Il gesto compiuto da ignoti ha indignato la comunità

Vandalismo in cimitero: tombe imbrattate di rosso

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Un atto di vandalismo che ha indignato la comunità. E’ quella che ha visto mani ignote lordare alcune parti del cimitero di Cormons, dove della vernice di colore rosso è stata spruzzata in particolare su alcune tombe nella parte centrale del camposanto. Non è noto infatti chi si sia reso protagonista di questo gesto irrispettoso: in zona non ci sono telecamere, e quindi è difficile ricostruire chi possa aver compiuto l’atto, quale ne sia il motivo, se mai ce ne fosse uno, e quando tutto questo si sia verificato precisamente. Quel che è certo è che si tratta di un fatto deprecabile e condannabile. In particolare per chi ha un proprio caro sepolto nelle zone imbrattate è stata una brutta sorpresa scoprire le pennellate di colore rosso sulle tombe, ma la vista della vernice ha amareggiato tutti coloro che l’hanno notata. Il gesto di vandalismo ha riguardato anche un muretto di separazione tra due lati del cimitero.

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