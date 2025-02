Vandalizzata l’area monumentale della Foiba di Basovizza

Vandalizzata nella notte l’area monumentale della Foiba di Basovizza. L’atto vandalico è stato commesso a due giorni dal Giorno del Ricordo che vedrà lunedì il Sacrario al centro delle celebrazioni di un ampio programma di manifestazioni e iniziative. L’imbrattamento è stato scoperto questa mattina durante la visita che un gruppo di studenti stava tenendo con il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti e l’assessore regionale Fabio Scoccimarro. Gli uffici e le forze dell’ordine sono già state attivate per identificare i responsabili e rimuovere le scritte apparse dinanzi al monumento nazionale del Carso Triestino.

Diversi commenti di condanna sono giunti durante l’arco della giornata. Lo definisce “un atto di gravità inaudita, che non può restare impunito” la premier Giorgia Meloni. “La Foiba di Basovizza è un luogo sacro da onorare con il silenzio e con la preghiera”, ricorda il Presidente del Consiglio. “Oltraggiarla con scritte ripugnanti che richiamano a pagine drammatiche della nostra storia, non vuol dire solo calpestare la memoria dei martiri delle foibe ma significa oltraggiare la Nazione intera”.

Si tratta di “rigurgiti negazionisti” secondo il il presidente Fedriga che condanna con forza quanto accaduto.

“Anche quest’anno, come accaduto nel 2024 – sottolinea Scoccimarro -, si ripete un gesto che infanga la nostra storia e umilia la memoria di chi fu trucidato, fomentando odio e sentimenti di rivalsa”.

“Il vile sfregio alla Foiba di Basovizza è un atto inaccettabile, un’offesa alla memoria e al dolore di un’intera comunità alla quale rivolgiamo un forte abbraccio”, ha commentato su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa. “Vandalizzare in questo modo un luogo simbolo della tragedia delle Foibe e farlo a ridosso del Giorno del Ricordo – ha aggiunto La Russa – non è solo una vergognosa provocazione ma un gesto di inaudita gravità che non può e non deve restare impunito”.

Secondo il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, si tratta di uno sfregio che “offende profondamente la memoria storica del nostro Paese e, ancor più, le vittime delle foibe”. “La memoria e il rispetto – aggiunge Fontana – devono essere pilastri irrinunciabili del nostro vivere civile”.

“Un’offesa alla memoria storica e al dolore di un’intera comunità”, aggiunge il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia delle Finanze, Sandra Savino che ribadisce: “La storia non si cancella e la memoria non si piega alla prepotenza di chi vorrebbe riscriverla”.

“Un atto di assoluta ignobiltà. Un insulto spregevole alla memoria dei martiri infoibati”. Questo il commento dell’onorevole Nicole Matteoni, deputato e segretario provinciale di Fratelli d’Italia che condanna quello che definisce un “atto di grandissima vigliaccheria”.

“Da oggi il nostro impegno si fa ancora più forte, perché questa tragedia abbia sempre la memoria e il rispetto che merita.” Così il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava.

“Significativo che vengano rinvenute il giorno in cui si celebra l’inaugurazione della Capitale europea della cultura, quella capitale che sancisce un ulteriore passo verso l’amicizia tra popoli”. Commenta così l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti. “Spero che la Digos riesca a identificare i responsabili e che questi vengano puniti imponendo loro un periodo di volontariato al Magazzino 18”, aggiunge il senatore e segretario della Lega FVG Marco Dreosto.

“Non c’è dignità, non c’è onore, non c’è intelligenza nello sporcarsi le mani e la coscienza in modo così indegno. A Basovizza è stata scritta un’altra pagina tetra e buia della nostra storia”. Così i consiglieri regionali di Forza Italia Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco, consiglieri regionali di Forza Italia, per i quali “sono doverose parole di condanna ferma ed inequivocabile per quanto accaduto nelle scorse ore”.

Si tratta di “Un gesto che sottintende una veemenza e un odio mai sopiti nei confronti degli italiani”. A chiedere una condanna sia trasversale è il deputato della Lega Graziano Pizzimenti. Della stessa opinione anche i consiglieri di Fratelli d’Italia Claudio Giacomelli, Markus Maurmair, Igor Treleani, Alessandro Basso e Stefano Balloch, che si augurano “che tutte le istituzioni, i partiti e le associazioni, a partire dall’Anpi”, condannino il gesto e le intolleranze basate sui negazionismi storici.

“Serve difendere la memoria da gesti vigliacchi a opera di codardi che agiscono nell’ombra sottraendosi al confronto”. Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Diego Moretti. “L’atto, del tutto inaccettabile, nasce da una situazione politica e sociale sempre più polarizzata. Bisogna riportare l’attenzione sul rispetto delle vittime di tutti i totalitarismi del Novecento”. Lo sottolinea la consigliera regionale del M5S Rosaria Capozzi