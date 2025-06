Vapore tossico all’Eurosporting di Cordenons: 7 intossicati

Attimi di forte preoccupazione si sono vissuti ieri pomeriggio, intorno alle 14, alla piscina dell’Eurosporting di Cordenons. Un errore durante la manutenzione dell’impianto ha portato all’emissione di una nube tossica, causando l’intossicazione di sette persone: cinque minori, due adulti e il bagnino che assisteva alle operazioni.

L’incidente è avvenuto quando un operatore ha erroneamente versato cloro nel serbatoio dell’acido solforico, scatenando una reazione chimica. Il vapore tossico si è rapidamente diffuso nell’aria, rendendo necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 200 persone presenti nella struttura.

I soccorsi sono stati immediati. I Vigili del Fuoco, intervenuti anche con il reparto Nucleare Biologico Chimico Radiologico, hanno messo in sicurezza l’area e avviato una prima bonifica del vano tecnico, accertandosi che le sostanze non si fossero propagate all’esterno della piscina. Il personale sanitario ha prestato le prime cure ai sette intossicati, che presentavano irritazioni alle vie respiratorie ma non erano in gravi condizioni. Tutti sono stati poi trasportati al pronto soccorso per accertamenti.

A seguito della bonifica iniziale, una ditta specializzata, supportata dai Vigili del Fuoco, ha ripulito gli impianti dalle sostanze chimiche. Al termine delle operazioni, è stata effettuata una bonifica e un lavaggio completo di tutti i locali tecnici e degli impianti.

Un dato rassicurante è emerso dalle analisi condotte dal personale dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, intervenuto sul posto assieme ai Carabinieri: i parametri dell’acqua delle piscine sono risultati a norma, confermando che l’acqua non è stata contaminata. L’impianto rimarrà chiuso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, mentre i Carabinieri continuano le indagini sull’accaduto.