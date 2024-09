Varmo, scontro frontale tra due auto, elitrasportato un 70enne del posto

Scontro frontale tra due auto nella serata di ieri a Madrisio di Varmo. Ad avere la peggio un uomo di 70 anni, originario di Varmo, che dopo essere stato liberato dai vigili del fuoco di Latisana è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine. L’incidente si è verificato sulla strada provinciale che porta alla frazione di Canussio. Uno dei due mezzi, in seguito all’impatto, è finito ruote all’aria. Il ragazzo alla guida è riuscito ad uscire dalla vettura autonomamente. L’auto condotta dal 70enne, una Volkswagen Polo, proseguiva verso Varmo ed è finita contro una Toyota Corolla che procedeva in direzione opposta. L’anziano è stato portato con l’elicottero del 118 a Udine. Sul posto anche i carabinieri di Latisana per i rilievi.