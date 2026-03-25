Vecchia bomba di aereo ad Aviano, sarà fatta brillare domenica

Strade chiuse e cittadini evacuati domenica prossima, a Roveredo in Piano, per consentire il brillamento di una bomba di aereo della Seconda guerra mondiale rinvenuta lo scorso 26 febbraio all’interno dell’aeroporto militare di Aviano.

L’ordigno, già messo in sicurezza, sarà disinnescato e successivamente fatto brillare in un’area non urbanizzata di Roveredo.

E’ prevista l’evacuazione dei residenti – in tutto alcune decine di persone – entro un raggio di 685 metri dalle 6.30 fino al

termine delle operazioni che si presume possa avvenire nell’arco di un paio d’ore.

Disposta anche la sospensione della circolazione stradale nelle aree interessate, tra Aviano e Roveredo, dalle 7.30.

Attivati un Centro coordinamento soccorsi e strutture di accoglienza temporanea per i cittadini evacuati.