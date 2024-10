Venanzi al lavoro sul nuovo regolamento dei dehors. “Sarà nell’interesse di tutti”

Palazzo d’Aronco è al lavoro per definire il nuovo regolamento sui dehors che entrerà in vigore al termine della proroga emanata dal Governo. Le autorizzazioni e le concessioni per l’utilizzazione del suolo pubblico rilasciate secondo la disciplina emergenziale introdotta nel 2020 durante la pandemia resteranno infatti valide fino al 31 dicembre 2025, o comunque fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni di riordino. Ad anticipare la discussione in atto sugli spazi esterni dei pubblici esercizi è il vicesindaco di Udine con delega al Commercio, Alessandro Venanzi, che a Telefriuli ha annunciato che il dibattito è già in corso anche con i rappresentanti di categoria.

“Sui dehors stiamo facendo una riflessione di ampio respiro anche con l’assessore all’Urbanistica Andrea Zini per definire il

Nuovo regolamento – premette Venanzi. Le categorie sono sempre state coinvolte e al momento c’è convergenza sulle regole che entreranno in vigore che andranno a disciplinare una situazione emergenziale che merita di essere affrontata in maniera organica, nell’interesse di tutti, in primis degli esercizi commerciali”.

La dichiarazione – in qualche modo – risponde alla richiesta lanciata dal consigliere di minoranza Michele Zanolla, che aveva chiesto un intervento del vicesindaco in difesa degli esercenti e in particolare dei dehors, indicati dal collega di Giunta Ivano Marchiol come una delle cause che ha portato alla riduzione dei posteggi nel capoluogo friulano.