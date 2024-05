Vende abiti usati spacciandoli per nuovi: sanzionato

Lo scorso mercoledì gli agenti della Polizia Locale di Monfalcone hanno individuato un ambulante che vendeva abiti usati al mercato settimanale, spacciandoli per nuovi.

Dalle verifiche, effettuate anche con l’obiettivo di tutelare i consumatori, gli agenti hanno accertato che la merce veniva proposta in vendita senza darne evidenza con apposito avviso, traendo quindi in inganno i clienti che, di fatto, credevano di acquistare abiti nuovi a prezzi stracciati.

Una palese concorrenza sleale verso gli altri operatori che al venditore “furbetto”, di nazionalità indiana, è costata una sanzione di mille euro.