Vende bici rubata, all’appuntamento si presentano i carabinieri: arrestato

Hanno scoperto che una bicicletta rubata nel centro di Udine era stata messa in vendita online a soli 50 euro. Così i carabinieri si sono finti interessati all’acquisto, riuscendo a fissare un appuntamento con il venditore. È con questo stratagemma che i militari hanno arrestato un 21enne residente in città, fermato sabato scorso durante un incontro organizzato verso mezzanotte dietro al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

All’appuntamento i carabinieri si sono qualificati, ma il giovane — un 21enne di etnia sinti residente in città — ha tentato la fuga spintonandoli. Bloccato poco dopo, è stato arrestato con l’accusa di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, mentre la bicicletta del valore di 1000 euro è stata restituita al proprietario. Questa mattina il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la liberazione del giovane, difeso dall’avvocato Piergiorgio Bertoli. La prosecuzione del rito direttissimo è fissata per il 23 marzo.