Vende droga ad adolescenti, arrestato pusher

Arrestato un pusher che vendeva droga agli studenti. È successo a Pordenone, dove la Guardia di Finanza ha fermato un cittadino afghano di 27 anni sorpreso a cedere una dose di hashish a uno studente quindicenne. Durante lo stesso controllo, un secondo spacciatore, un cittadino pachistano di 25 anni, è stato denunciato per una cessione analoga a un maggiorenne.

L’operazione si è svolta lunedì 18 novembre nell’area di piazzetta Costantini. Il cittadino afghano è stato trovato in possesso di 1,6 grammi di hashish destinati al minorenne e di ulteriori 4,5 grammi pronti per la vendita. Per lui è scattato l’arresto in flagranza e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il trasferimento agli arresti domiciliari. Il pachistano, invece, è stato denunciato per aver ceduto 3,5 grammi di hashish a un uomo italiano e per il possesso di un ulteriore grammo di sostanza stupefacente con finalità di spaccio.

Entrambi i fermati sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria, mentre le operazioni delle Fiamme Gialle proseguono per contrastare il fenomeno dello spaccio sul territorio, con particolare attenzione ai giovani e alle aree sensibili della città.