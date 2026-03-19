Vende il bancone da bar, ma non era suo: condannato a 10 mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Mille e ottocento euro per un bancone da bar con il piano di granito e un alare in ferro battuto. Chi li ha comperati ha creduto di fare un buon affare e, dopo averli pagati, li ha smontati e portati nel suo locale. Peccato che il venditore – Ignazio Bordin, tarcentino di 72 anni – non era il proprietario dei beni.

L’uomo è stato condannato con il rito abbreviato dal giudice Daniele Faleschini Barnaba a 10 mesi di reclusione per furto aggravato. Il pm aveva chiesto tre anni.

Tutto è accaduto nella ‘Perla del Friuli’ nell’agosto 2024. L’uomo, difeso dall’avvocato Carlo Serbelloni, si è introdotto nell’Antica Trattoria Titos e, facendosi passare per il proprietario, ha ceduto bancone e alari alla titolare di un altro locale. Quando la vera proprietaria, che vive fuori Tarcento, è venuta a saperlo ha sporto denuncia.