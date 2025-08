Vendemmie, sul Collio sarà l’annata di Friulano e Ribolla Gialla

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una stagione dalla quantità produttiva in linea con quelle precedenti, mentre per definire meglio la qualità bisognerà attendere l’evoluzione climatica delle prossime settimane. Questo almeno ciò che si delinea per il settore vitivinicolo del Collio alla vigilia del periodo vendemmiale in quest’annata caratterizzata da mesi di giugno e luglio piuttosto anomali: molto afoso il primo, decisamente più piovoso della media degli ultimi anni il secondo.

Il conto alla rovescia verso la vendemmia è ormai iniziato.

Tra le realtà principali della regione con una novantina di soci, 350 ettari vitati tra pianura e collina e due milioni di bottiglie che arrivano nei quattro angoli del mondo, la Cantina Produttori Cormons promuoverà domani pomeriggio nella propria sede di via Vino della Pace a Cormons alle 18 un incontro pre-vendemmiale tra gli addetti ai lavori del settore per fare il punto in previsione della vendemmia.