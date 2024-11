Prodotti di lusso venduti online a prezzi stracciati, smantellata rete di merce contraffatta

Vendevano abiti firmati, borse e profumi di marca a prezzi incredibilmente bassi. È stato proprio il prezzo – stranamente conveniente – a insospettire la Guardia di Finanza di Pordenone, che ha avviato le indagini su una quarantenne di Fontanafredda. La donna utilizzava social network e siti di e-commerce per vendere capi d’abbigliamento, cosmetici e profumi di famosi marchi, proponendoli a un costo inferiore a quello di mercato.

La perquisizione domiciliare, disposta dalla Procura di Pordenone, ha portato al sequestro di numerosi articoli contraffatti, tra cui accessori, abiti, profumi e set di trucchi. Le indagini sui dispositivi della sospettata hanno permesso di risalire a una rete di approvvigionamento più ampia, con altre sei persone coinvolte in varie province italiane: tre in provincia di Lucca, una a Modena, una a Napoli e una a Reggio Calabria. Tutto il materiale contraffatto, si è scoperto, proveniva da Cina e Turchia.

L’operazione ha portato a denunciare otto persone per commercio di prodotti falsificati e ha consentito di sottrarre dal mercato nero 314 prodotti contraffatti. Esaminando i movimenti delle carte prepagate usate per ricevere i pagamenti, i Finanzieri hanno identificato 73 acquirenti in tutto il territorio nazionale, che sono stati sanzionati per l’acquisto di merce contraffatta con multe che vanno da 300 a 7.000 euro.