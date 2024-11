Sarà un venerdì nero, sciopero generale e manifestazione a Pordenone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lavoratori nuovamente in piazza venerdì 29 novembre a seguito dello sciopero generale nazionale indetto da Cgil e Uil per chiedere al governo Meloni di cambiare la manovra di bilancio. Una finanziaria considerata dai due sindacati inefficiente per aumentare il potere d’acquisto dei cittadini, già privati di pensioni e salari adeguati, e che assistono inermi alla crisi di sanità, istruzione e servizi pubblici.

L’astensione dal lavoro riguarderà tutti i settori pubblici e privati e si prevede creerà disagi a scuola, nei servizi sanitari, ma soprattutto nel trasporto, con uno stop di 24 ore che riguarderà treni, voli, e tpl.

In Friuli Venezia Giulia la manifestazione principale si terrà a Pordenone dalle 9. Un luogo scelto non a caso.