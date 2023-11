Venerdì di preghiera rispettato a Monfalcone, nonostante lo stop di Cisint

L’atto di inibizione all’uso degli spazi firmato dal sindaco Anna Cisint non è ancora giunto via raccomandata con ricevuta di ritorno ai due centri islamici di Monfalcone, che dunque oggi, come ogni venerdì giorno dedicato alla preghiera nel mondo dell’Islam, erano ancora pienamente operativi.

I due centri islamici di Monfalcone hanno oggi svolto le loro normali attività nel primo venerdì di preghiera successivo al provvedimento di inibizione dell’utilizzo di quegli stessi spazi firmato nei giorni scorsi dal sindaco Anna Cisint. I due centri in questione, infatti, sostengono di non aver ancora ricevuto ufficialmente gli atti in questione, spediti via raccomandata dal Comune, e quindi oggi tra via Duca d’Aosta e via Fanin, negli spazi che ospitano le due associazioni musulmane, c’era il solito andirivieni del venerdì, giornata tradizionalmente dedicata alla preghiera nel mondo dell’Islam.

L’imam del centro di via Duca d’Aosta, Abdelmajid Kinani, gentilmente ci risponde di non voler dire nulla sul provvedimento firmato da Cisint. Critiche all’amministrazione comunale arrivano dai banchi dell’opposizione. GUARDA IL SERVIZIO VIDEO