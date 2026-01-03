Venezuela nel caos, cresce l’allarme per friulani e italiani nel Paese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Venezuela è precipitato in una fase di estrema incertezza dopo l’offensiva militare lanciata dagli Stati Uniti nelle prime ore di oggi. L’operazione, secondo l’annuncio del presidente Donald Trump, avrebbe portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e della moglie, mettendo fine a quello che Washington definisce un “regime narco-terrorista”. Un’escalation che avviene sullo sfondo di interessi strategici enormi: il Venezuela detiene infatti una tra le più grandi riserve di petrolio al mondo. La Farnesina, attraverso l’Unità di crisi, segue la situazione dei connazionali. Tra loro c’è anche Maurizio Greggio, 57enne pasticciere di origini friulane, che ha raccontato di essere chiuso in casa, con scorte di cibo, vicino a un edificio governativo potenzialmente a rischio.

A esprimere forte apprensione è il presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Franco Iacop che si augura che il Venezuela possa a presto rinascere. “chi è rientrato in Friuli o è emigrato in Messico, Spagna, Stati Uniti, porta ancora oggi la speranza che possa concludersi l’esperienza drammatica delle dittature. Un rammarico pensando a come il Venezuela avesse accolto i molti friulani giunti in una terra un tempo prospera e ricca. Negli ultimi anni – ricorda Iacop – per l’Ente era difficile anche inviare aiuti e medicinali per cercare di dare una mano a chi aveva scelto di rimanere lì. Se la situazione nei prossimi giorni lo consentirà – ha riferito il presidente – l’Ente Friuli nel Mondo tenterà di attivarsi per capire le necessità dei corregionali!

La situazione viene seguita minuto dopo minuto dai venezuelani scappati all’estero, come ci racconta la giornalista italo venezuelana Marinellys Tremamunno, presidente dell’associazione Venezuela la piccola Venezia.