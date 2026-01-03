  • Aiello del Friuli
sabato 3 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Venezuelana in Friuli: “Aspettavamo questo momento da anni”
Venezuela nel caos, cresce l’allarme per friulani e italiani nel Paese
Al via i saldi in Fvg, le aspettative di commercianti e...
Lavoro privato in Fvg: più occupati ma salari in affanno
Furto in casa, rubati oro e argento per 25 mila euro
Apertura abusiva oltre orario, sanzionato esercizio commerciale
C’è un indagato per la morte del calciatore 15enne a Pordenone
Fuga di monossido, sei evacuati portati in ospedale
Sicurezza sul lavoro, al via i tirocini scolastici
Al via le nuove accise sul diesel, Bearzi (Figisc): no ricadute
Cronaca

Venezuela nel caos, cresce l'allarme per friulani e italiani nel Paese

Dopo l’offensiva Usa, le bombe sganciate nella notte e la successiva cattura di Maduro, sale la preoccupazione per le sorti degli italiani e friulani presenti in Venezuela
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Venezuela è precipitato in una fase di estrema incertezza dopo l’offensiva militare lanciata dagli Stati Uniti nelle prime ore di oggi. L’operazione, secondo l’annuncio del presidente Donald Trump, avrebbe portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e della moglie, mettendo fine a quello che Washington definisce un “regime narco-terrorista”. Un’escalation che avviene sullo sfondo di interessi strategici enormi: il Venezuela detiene infatti una tra le più grandi riserve di petrolio al mondo. La Farnesina, attraverso l’Unità di crisi, segue la situazione dei connazionali. Tra loro c’è anche Maurizio Greggio, 57enne pasticciere di origini friulane, che ha raccontato di essere chiuso in casa, con scorte di cibo, vicino a un edificio governativo potenzialmente a rischio.

A esprimere forte apprensione è il presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Franco Iacop che si augura che il Venezuela possa a presto rinascere. “chi è rientrato in Friuli o è emigrato in Messico, Spagna, Stati Uniti, porta ancora oggi la speranza che possa concludersi l’esperienza drammatica delle dittature. Un rammarico pensando a come il Venezuela avesse accolto i molti friulani giunti in una terra un tempo prospera e ricca. Negli ultimi anni – ricorda Iacop – per l’Ente era difficile anche inviare aiuti e medicinali per cercare di dare una mano a chi aveva scelto di rimanere lì. Se la situazione nei prossimi giorni lo consentirà – ha riferito il presidente –  l’Ente Friuli nel Mondo tenterà di attivarsi per capire le necessità dei corregionali!

La situazione viene seguita minuto dopo minuto dai venezuelani scappati all’estero, come ci racconta la giornalista italo venezuelana Marinellys Tremamunno, presidente dell’associazione Venezuela la piccola Venezia.

