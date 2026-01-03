Venezuelana in Friuli: “Aspettavamo questo momento da anni”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Per molti venezuelani questo è un momento atteso da tempo, quello della possibile liberazione di un Paese che da anni non vive in democrazia. Ma è anche una fase carica di paura e incertezza». Claudia Gandin, venezuelana di origine friulana, rientrata in Friuli nel 2009, guarda con apprensione a quanto sta accadendo in Venezuela dopo l’offensiva statunitense. Figlia di Enzo Gandin, presidente del Fogolar furlan di Caracas sospeso da una decina d’anni con il suo stesso rientro a Udine, Claudia conosce da vicino le ferite di un Paese segnato da crisi politiche ed economiche profonde.

«Prima Chávez, poi Maduro hanno governato – afferma –, reprimendo l’opposizione e mettendo in carcere anche giornalisti, compresi italiani». Claudia ricorda come il boom economico degli anni Ottanta sia stato spazzato via dalla nazionalizzazione del petrolio e dalle ingerenze straniere, aprendo la strada a un collasso che ha costretto milioni di persone alla fuga. «In 26 anni sono scappati 9 milioni di venezuelani – sottolinea: un vero esodo di cui si parla troppo poco».

La preoccupazione di Gandin è anche personale: «Quando sono tornata in Friuli mio figlio aveva 12 anni. Oggi penso a chi è rimasto». Molti friulani e amici ancora in Venezuela, racconta, «hanno paura di esporsi e di raccontare cosa vivono, finché la situazione non sarà più chiara»