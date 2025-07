Ventilatori per il carcere di Gorizia, scatta la colletta

Una raccolta fondi per fornire ventilatori al carcere di Gorizia, a disposizione di detenuti e personale. L’iniziativa solidale è dell’arcidiocesi di Gorizia, che l’ha legata all’offertorio delle sante messe domenicali nelle parrocchie della diocesi. Come si legge nella nota diramata: “Il grande caldo di questi giorni mette a dura prova tutti, ma crea situazioni di particolare disagio per le persone che non hanno la possibilità di poter usufruire di condizionatori e ventilatori. Questo è il caso anche dei detenuti e del personale del carcere circondariale di Gorizia. L’arcivescovo Carlo ha dunque invitato le comunità della diocesi ad un gesto di attenzione verso queste persone in accordo con il cappellano e la Direzione del carcere”.