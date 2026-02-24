Versa, a tre mesi la rabbia dei residenti per la non allerta

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Versa è ancora a terra. A distanza di oltre tre mesi dall’alluvione che ha colpito l’area tra il 16 e il 17 novembre le ferite ancora sanguinano e davanti ai vertici della Protezione Civile, con il direttore Amedeo Aristei, dell’assessore regionale Riccardo Riccardi e del sindaco di Romans, Michele Calligaris, e quasi tutta la giunta ha urlato la rabbia per la mancata allerta difendendo i volontari della Protezione civile che sono corsi in città per aiutare ma non i vertici.