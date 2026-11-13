Versa, dopo l’alluvione c’è chi ancora non è rientrato a casa

L’abitato di Versa fa ancora i conti con l’alluvione di quasi un anno fa. A pochi giorni dalla ricorrenza dell’evento che sconvolse la frazione di Romans d’Isonzo, rimasta sotto più di un metro d’acqua la mattina del 17 novembre 2025, infatti, emerge come ci sia chi non abbia potuto tornare ancora alla normalità.
La richiesta della cittadinanza è che si arrivi alla messa in sicurezza del bacino idrografico dello Judrio nei tempi più rapidi possibili per evitare nuove, drammatiche esondazioni.
La comunità di Versa intanto si appresta a ricordare i fatti di un anno fa con l’inaugurazione martedì alle 17.30 di una mostra che racconta quei terribili giorni dello scorso novembre.