mercoledì 19 Novembre 2025
Cronaca
Per l'energia elettrica servirà ancora del tempo

Versa: tutti al lavoro per tornare alla normalità

Il Comune apre una raccolta fondi
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO-. Obiettivo domani. I primi cittadini di Versa potrebbero rientrare nelle abitazioni giovedì una volta avuto il via libera da parte dei Vigili del Fuoco che stanno effettuando i controlli statici. Oggi è stata riaperta la corrente elettrica sulla linea pubblica, in sostanza l'illuminazione del paese, e si sta lavorando per la linea che porta la corrente alle abitazioni con alcune che potrebbero vedere la luce domani. Per quanto riguarda il gas sono in fase di sostituzione i contatori che presentano una componente elettrica e che quindi essendo finiti sotto acqua rischiano di andare in corto, ci saranno poi le prove di tenuta.
Il sindaco Michele Calligaris conferma che si sta lavorando «le cose cambiano di ora in ora, stiamo tutti facendo il massimo per accelerare i tempi».
Esiste il nodo poi delle case ereditate e della individuazione dei nuovi proprietari che in questi giorni non si sono palesati e questo rallenta le operazioni.
Intanto la giunta del Comune di Romans d'Isonzo ha deliberato l'istituzione di una raccolta fondi ufficiali, tutte le info sui canali social dell'amministrazione «vi invito – ha sottolineato Calligaris – a informarvi con i canali ufficiali perché sento voci che non mi piacciono e siamo pronti a intervenire anche legalmente se dovessero esserci zone d'ombra».

