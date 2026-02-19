Verso la Multiutility unica del FVG: a fine mese la nuova sede di Net

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sorgerà a fianco alla sede della Cafc, in viale Palmanova, il nuovo quartier generale di Net. Gli uffici saranno operativi già da marzo e sono già pronti ad accogliere il personale di Isontina Ambiente e A&T 2000 nel primo passo verso la multiutility unica del Friuli Venezia Giulia. L’integrazione delle tre realtà porterà a una società da più di 100 milioni di fatturato e a dare servizi a circa 700mila cittadini. “Sarà una delle più grandi realtà del nord Italia”, ha spiegato il presidente di Net, Claudio Siciliotti.

Dopo la prima fusione, il secondo step sarà quello di integrare nella multiutility anche il settore acqua con CAFC e Hydrogea ma anche energia. E in questa ottica la sede individuata sarà ottimale ad accogliere i giganti dei servizi pubblici regionali per rifiuti e risorse idriche.

L’obiettivo della Multiutility unica è duplice: ottenere economie di scala per contenere le tariffe e realizzare investimenti tecnologici sugli impianti, rendendo la regione autonoma e competitiva nella gestione dei servizi, unendo competenze e risorse.

Net, anche in caso di elezione a presidente del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sarà per Siciliotti sempre una priorità.