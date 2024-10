Vescovini promuove il recruiting day ma chiede una revisione del decreto flussi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 50 profili tra area produzione, impiegati e tecnici. È questo il target del recruiting day promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il Gruppo Vescovini di Monfalcone, realtà da mille dipendenti e 400 milioni di fatturato. Le candidature dovranno pervenire entro il 7 novembre tramite il portale lavoro della Regione. L’assessore regionale Alessia Rosolen ha voluto sottolineare come il gruppo sia attivo su tutti gli asset fondamentali per sviluppare il proprio business ma soprattutto per dare risposte a un territorio che ha bisogno di investire sulla contrattazione di secondo livello per restituire il potere d’acquisto ai lavoratori. Alessandro Vescovini ha anticipato che l’obiettivo è assumere personale nonostante in questo momento ci sia una flessione del mercato del 15%, l’auspicio è inoltre di avere un taglio fiscale per agevolare l’azionariato diffuso lanciato dalla stessa impresa. È invece già realtà l’iniziativa attraverso la quale si stanno formando 10 cittadini stranieri per farli venire in Italia fornendogli anche l’abitazione esiste però un problema legato alle attuali norme con il decreto flussi.