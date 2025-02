Vespucci sold out a Trieste, visite esaurite sulla nave scuola

Per molti friulani e giuliani, il sogno di salire a bordo dell’Amerigo Vespucci è sfumato già ieri mattina. In poco più di 24 ore, infatti, sono andate esaurite le prenotazioni messe a disposizione sul portale ufficiale del veliero necessarie per salire sulla nave scuola che ormeggerà a Trieste dall’1 al 3 marzo sulla Riva del Mandracchio, di fronte Piazza Unità d’Italia.

L’attesa per salire a bordo del veliero era tanta, anche perchè la Vespucci torna in Italia dopo i due anni passati in un tour mondiale che ha portato il veliero, su cui si addestrano i marinai dell’Accademia navale di Livorno, a circumnavigare il globo.

Il ritorno di uno dei simboli del ‘made in Italy’ celebra la tradizione marinara del capoluogo regionale e segnerà l’inizio del nuovo tour per il Mediterraneo. Per l’occasione, sabato primo marzo una Barcolana Special Edition accompagnerà il suo ingresso in porto, con il suggestivo sorvolo delle Frecce Tricolori e la presenza della portaerei Trieste, la più grande unità mai costruita per la Marina Militare Italiana. Sarà presente anche la Fanfara dei Carabinieri a cavallo e, la Banda della Marina.