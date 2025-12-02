  • Aiello del Friuli
martedì 2 Dicembre 2025
Cronaca

Oltre 315 mila capi contraffatti sequestrati al porto di Trieste

La merce avrebbe fruttato tre milioni di euro. Denunciato il legale rappresentante di una ditta polacca
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio
Un’ingente carico con abbigliamento contraffatto, composto da 315 mila capi e accessori con marchi di lusso falsificati, è stata intercettata nel porto di Trieste. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane, ha portato al sequestro di articoli che avrebbero generato profitti illeciti per circa tre milioni di euro.

La merce viaggiava su un tir con targa turca, sbarcato da una motonave proveniente da Tekirdag e diretto in Polonia. Tra i prodotti dichiarati erano nascosti capi con marchi Chanel, Gucci, Prada, Louis Vuitton e altri brand tutelati.

Il rappresentante legale dell’azienda destinataria è stato denunciato per introduzione e commercio di prodotti con segni falsi. Parte del carico “di copertura”, circa 14 mila capi regolari, è stata devoluta in beneficenza alla Fondazione “Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin Ets”, che ha espresso gratitudine per la donazione.

Negli ultimi due anni il porto di Trieste ha intercettato quasi due milioni di articoli contraffatti, confermandosi un punto sensibile per il contrasto al traffico illecito.

