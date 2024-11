Vetrata sfondata con il furgone, rubate 20 biciclette

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Hanno utilizzato un furgone come ariete. E, una volta sfondata una vetrata, in appena due minuti hanno rubato 20 biciclette da corsa professionali del valore di 60mila euro.

Un colpo pianificato e studiato nei dettagli, quello avvenuto ieri notte, alle 3, in viale Palmanova a Udine. Ad essere preso di mira è stato il negozio Cicli Granzon. Attività commerciale che, come confermato dal titolare, Luca Granzon, era già stato visitato in passato dai ladri. Un’operazione chirurgica, che ha visto tre malviventi agire a volto scoperto. Sapevano che, una volta sfondata la vetrata, avrebbero avuto pochi minuti per arraffare più biciclette possibili. E così è stato.

Nonostante il negozio sia dotato dei sistemi antifurto più avanzati, i ladri hanno portato a termine il colpo. Hanno caricato la refurtiva nel furgone, lo stesso utilizzato come ariete, poi sono scappati facendo perdere le tracce. Le immagini sono al vaglio dei carabinieri del Radiomobile, intervenuti sul posto per gli accertamenti, insieme a personale della Mondialpol.

Il titolare, Luca Granzon, è stato svegliato nel cuore della notte. Un deja vu per lui. Nonostante gli investimenti a livello di sicurezza, i ladri sono comunque riusciti nel loro intento.