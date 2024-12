Locale chiuso, lui infrange le vetrate del bar: arrestato e liberato. La rabbia del titolare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lui voleva da bere. Ma quando i dipendenti del Bar Giangio di piazzale Chiavris a Udine gli hanno detto che il locale era chiuso, ha gettato sedie e tavolini contro la vetrata e la porta del pubblico esercizio, infrangendole. Poi ha aggredito i poliziotti della Questura di Udine intervenuti sul posto ed è stato arrestato.

Per questo un cittadino somalo di 25 anni, residente a Remanzacco, è comparso oggi per direttissima davanti al giudice Emanuele Lazzaro del Tribunale di Udine con l’accusa di danneggiamento, minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la liberazione del giovane. Il suo difensore, l’avvocato Martino Benzoni, ha già fatto richiesta di messa alla prova, che sarà presa in esame dal Tribunale a marzo.

Il fatto è accaduto nella notte tra lunedì e martedì, come racconta il titolare del locale. L’epilogo giudiziario ha lasciato l’amaro in bocca al proprietario del bar.