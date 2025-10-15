Vetro fuso sversato in fabbrica, apprensione a San Vito

Attimi di apprensione questa mattina, in una fabbrica della zona industriale Ponterosso di San Vito al Tagliamento, per lo sversamento di vetro fuso da un altoforno ad una temperatura di 1200 gradi.

All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, le squadre aziendali avevano già applicato il piano di emergenza interno e avevano iniziato a raffreddare il vetro confinandolo in una vasca. I pompieri hanno controllato che i vapori caldi fuoriuscissero dalla struttura senza danneggiarne la copertura.

Non ci sono stati feriti.