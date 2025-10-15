  • Aiello del Friuli
mercoledì 15 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Vetro fuso sversato in fabbrica, apprensione a San Vito
Scontri a Udine: mozione in Comune, si costituisca parte civile
Organizzatori si dissocianodagli scontri, dalla Polizia reazione violenta e spropositata
Italia-Israele, 3mila gli agenti impegnati per garantire sicurezza
Scontri a Udine: l’ambasciatore israeliano non commenta ma “forza Italia”
Scontri a Udine: De Toni, la città ha pagato il prezzo...
Torna ad Arba “Grappolo & friends for C.R.O”
Procura di Udine al lavoro, per i due arrestati si profila...
Rosolen, Fvg ha anticipato tempi su necessità società benefit
Investita mentre attraversa la strada per andare a scuola, grave una...
Cronaca

Vetro fuso sversato in fabbrica, apprensione a San Vito

Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Attimi di apprensione questa mattina, in una fabbrica della zona industriale Ponterosso di San Vito al Tagliamento, per lo sversamento di vetro fuso da un altoforno ad una temperatura di 1200 gradi.
All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, le squadre aziendali avevano già applicato il piano di emergenza interno e avevano iniziato a raffreddare il vetro confinandolo in una vasca. I pompieri hanno controllato che i vapori caldi fuoriuscissero dalla struttura senza danneggiarne la copertura.
Non ci sono stati feriti.

