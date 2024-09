78 vetrofanie sulla storia di Friuli Doc sulle vetrine di negozi e pubblici esercizi

In poche ore 78 eleganti vetrofanie in bianco e nero che riproducono alcuni scatti sulla storia di Friuli Doc sono state prenotate da oltre trenta aziende associate a Confcommercio Udine, che hanno aderito all’iniziativa di supporto alla mostra fotografica organizzata dal Comune in occasione dei trent’anni della manifestazione. Da via Poscolle a via Paolo Sarpi, da via Gemona a piazza Primo Maggio, come in altre zone del centro storico e della periferia, le immagini compariranno in questi giorni su decine di vetrine.

Con la premessa della mostra promossa dal Comune e allestita dalla Photo Video Agency Tassotto&max nella Galleria Tina Modotti, Confcommercio Udine, in collaborazione con l’associazione UdineIdea e con il patrocinio della stessa amministrazione, sviluppando un’idea del consigliere mandamentale e presidente di UdineIdea Rodolfo Totolo, ha deciso di proporre un suo contributo, dal titolo “Friuli photo Doc outdoor tour”. «L’iniziativa – commenta il vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo – ci vede collaborare con il Comune per arricchire la quattro giorni di Friuli Doc anche con un evento culturale di grande rilevanza per la città».

I negozi non dovranno sostenere alcun costo grazie alla sponsorizzazione di Confcommercio ed Assicura Agenzia ed Assicura Broker che, come sottolinea il direttore generale Sandro Gotti, «da sempre vicini alle esigenze del territorio, hanno da subito creduto nel progetto di valorizzazione della storia della nostra città».