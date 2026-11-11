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Cronaca

“Vi annienteremo”. Allarme bomba in 102 scuole del Fvg

Attacco informatico in almeno 6mila istituti di tutta Italia. In regione evacuati dai dirigenti tutti gli edifici coinvolti
Redazione
Autore: Redazione

“Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza”. E’ il messaggio, arrivato via mail, che questa mattina ha generato il caos in almeno seimila scuole italiane. L’allarme bomba è scattato in 102 istituti del Friuli Venezia Giulia, che sono stati evacuati.

Il messaggio, arrivato alla casella di posta elettronica delle scuole, era firmato da un presunto esponente di una organizzazione terroristica che si presentava come Mikhail Andropov, leader del cosiddetto Vilayat di Misoginistan. Una comunicazione, partita attorno alle 9 di stamattina  da un indirizzo email con dominio di un’università privata di Taiwan, che ha fatto scattare l’allarme, seguito dalle misure precauzionali e dalle verifiche delle autorità.

Tra le prime scuole in allerta in Friuli ci sono state quelle di Codroipo e Premariacco, verso le dieci del mattino. Con il passare dei minuti sono aumentati i dirigenti che hanno disposto l’evacuazione, facendo uscire dagli istituti studenti e personale. A Udine uno dei primi allarmi è scattato allo Zanon, proprio nella giornata in cui all’esterno dell’istituto si trovava l’autoemoteca. Poi le strade del Centro studi si sono riempite di studenti, diversi dei quali sono usciti dalle classi lasciando zaini ed effetti personali, in alcuni casi anche le chiavi di casa. Polizia e carabinieri hanno iniziato a passare al setaccio le scuole, senza trovare alcun ordigno.

Informate dalle scuole o direttamente dai ragazzi le famiglie si sono subito mobilitate. Molti studenti sono rientrati a casa in autonomia. Tanti genitori hanno lasciato il posto di lavoro per recuperare i figli. In alcuni istituti il rientro degli alunni è stato garantito dal servizio di trasporto scolastico comunale.

Nei comuni di Udine e Trieste è stata disposta per questo pomeriggio la chiusura delle palestre scolastiche e dunque la sospensione di tutte le attività sportive.

Domani le attività scolastiche riprenderanno regolarmente in tutte le scuole della Regione dove sono stati effettuati i controlli. Già nel pomeriggio la relativa comunicazione alle famiglie è arrivata dagli istituti.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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