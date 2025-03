Via all’anno accademico Units, Fedriga: “Investiti 80 milioni nei nostri Atenei”

“La Regione continuerà ad investire nel sapere, nella ricerca e nella formazione: nel triennio 2022-2024, il finanziamento complessivo destinato al sistema universitario del Friuli Venezia Giulia ha superato gli 80 milioni di euro”. A dirlo a margine della cerimonia di inaugurazione del 101esimo anno accademico dell’Università di Trieste è stato il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il quale ha sottolineato come le risorse investite siano servite per sostenere “la didattica, la ricerca, l’innovazione tecnologica, il diritto allo studio, l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento delle infrastrutture e la capacità di attrarre talenti”. L’anno accademico appena inaugurato sarà l’ultimo alla guida dell’Ateneo triestino per il rettore Roberto Di Lenarda, ormai vicino alla scadenza del mandato: nel suo discorso ha voluto ribadire la propria contrarietà sul via libera alla riforma che sposta alla fine del primo semestre il test d’ingresso ai Corsi di Laurea in Medicina. “Premesso che le leggi vanno sempre rispettate – ha evidenziato il Rettore – si tratta di un provvedimento pericoloso, inattuabile, causa di ricadute negative su molti altri corsi di laurea”.

Presente all’inaugurazione anche il Presidente di Assicurazioni Generali Andrea Sironi.